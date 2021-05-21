Законопроект об ужесточении штрафов за незаконное ношение оружия внесен в Госдуму

За незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, в том числе холодного и легкой пневматики, могут быть введены штрафы до 500 тыс. руб., если такое деяние не подпадает под действие УК РФ. Соответствующий законопроект, предполагающий внесение изменений в КоАП, зарегистрирован в электронной базе Госдумы. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.