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Законопроект об ужесточении штрафов за незаконное ношение оружия внесен в Госдуму

Ведомости

За незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, в том числе холодного и легкой пневматики, могут быть введены штрафы до 500 тыс. руб., если такое деяние не подпадает под действие УК РФ. Соответствующий законопроект, предполагающий внесение изменений в КоАП, зарегистрирован в электронной базе Госдумы. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

«Предлагаемая законопроектом редакция статьи 20.10 КоАП направлена на устранение указанных правовых пробелов. Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщает ТАСС, поправка вводит ответственность в виде штрафа в размере 5-10 тыс. руб. с возможной конфискацией оружия или административный арест до 15 суток. Должностным лицам — штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет с возможной конфискацией предмета нарушения. Для юрлиц — штрафы до 500 тыс. руб. или приостановление работы до 60 суток с возможной конфискацией оружия.

13 мая президент России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что контроль за оборотом гражданского оружия в России следует усилить, а подход к обеспечению безопасности учебных заведений – унифицировать. Путин предложил «серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом».

Ранее по теме: Росгвардия предлагает ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных