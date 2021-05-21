Законопроект об ужесточении штрафов за незаконное ношение оружия внесен в Госдуму
За незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, в том числе холодного и легкой пневматики, могут быть введены штрафы до 500 тыс. руб., если такое деяние не подпадает под действие УК РФ. Соответствующий законопроект, предполагающий внесение изменений в КоАП, зарегистрирован в электронной базе Госдумы. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
«Предлагаемая законопроектом редакция статьи 20.10 КоАП направлена на устранение указанных правовых пробелов. Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как сообщает ТАСС, поправка вводит ответственность в виде штрафа в размере 5-10 тыс. руб. с возможной конфискацией оружия или административный арест до 15 суток. Должностным лицам — штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет с возможной конфискацией предмета нарушения. Для юрлиц — штрафы до 500 тыс. руб. или приостановление работы до 60 суток с возможной конфискацией оружия.
13 мая президент России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что контроль за оборотом гражданского оружия в России следует усилить, а подход к обеспечению безопасности учебных заведений – унифицировать. Путин предложил «серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом».