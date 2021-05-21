Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Лавров сравнил поведение западных стран с дворовыми хулиганами

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне «Новое знание» сравнил поведение западных стран, в частности, прибалтийских государств и США, с тем, как ведут себя дворовые хулиганы.

Глава ведомства сделал это в ответ на замечание одного из присутствовавших на мероприятии молодых людей, который сказал, что раньше во дворе были «гопники», которые «воспринимали нежелание драться, как слабость», и сейчас так же поступают западные политики в отношении России.

В данном контексте Лавров упомянул «прибалтийскую тройку» — Литву, Латвию и Эстонию, которая, по его словам, является «лидером русофобского меньшинства» в НАТО. Министр отметил, что указанные страны постоянно требуют введения новых наказаний в отношении России и надеются, что США будут их «покрывать».

«Во дворе, когда я рос, — наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был —выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше — и всегда был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — такие рыбы-попутчицы у акулы. Вот они подбегали к новенькому: «Дай 10 копеек, 15 копеек». Тогда это деньги были большие, между прочим. И когда им отвечали негативно, тут же выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров не согласился с утверждением, что Россия «спускает с рук» поведение западных стран. Он подчеркнул, что главная цель государства — «не миролюбие и не договор, а обеспечение интересов страны и ее граждан».

Ранее, 28 апреля, Москва в качестве ответной меры на действия Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии выслала сотрудников посольств этих стран. МИД выразил протест послам прибалтийских государств, назвав провокационным решение их властей по высылке российских дипломатов. В министерстве подчеркнули, что Вильнюс, Рига и Таллин «продолжают проводить открыто враждебный курс» в отношении России, «прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии», которая объявила о высылке российских дипломатов ранее из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 г.

Ранее по теме: Россия высылает дипломатов Словакии и стран Прибалтики

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных