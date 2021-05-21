Лавров сравнил поведение западных стран с дворовыми хулиганами

«Во дворе, когда я рос, — наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был —выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше — и всегда был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — такие рыбы-попутчицы у акулы. Вот они подбегали к новенькому: «Дай 10 копеек, 15 копеек». Тогда это деньги были большие, между прочим. И когда им отвечали негативно, тут же выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — сказал глава внешнеполитического ведомства.