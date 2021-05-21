Лавров сравнил поведение западных стран с дворовыми хулиганами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне «Новое знание» сравнил поведение западных стран, в частности, прибалтийских государств и США, с тем, как ведут себя дворовые хулиганы.
Глава ведомства сделал это в ответ на замечание одного из присутствовавших на мероприятии молодых людей, который сказал, что раньше во дворе были «гопники», которые «воспринимали нежелание драться, как слабость», и сейчас так же поступают западные политики в отношении России.
В данном контексте Лавров упомянул «прибалтийскую тройку» — Литву, Латвию и Эстонию, которая, по его словам, является «лидером русофобского меньшинства» в НАТО. Министр отметил, что указанные страны постоянно требуют введения новых наказаний в отношении России и надеются, что США будут их «покрывать».
«Во дворе, когда я рос, — наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был —выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше — и всегда был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — такие рыбы-попутчицы у акулы. Вот они подбегали к новенькому: «Дай 10 копеек, 15 копеек». Тогда это деньги были большие, между прочим. И когда им отвечали негативно, тут же выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Лавров не согласился с утверждением, что Россия «спускает с рук» поведение западных стран. Он подчеркнул, что главная цель государства — «не миролюбие и не договор, а обеспечение интересов страны и ее граждан».
Ранее, 28 апреля, Москва в качестве ответной меры на действия Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии выслала сотрудников посольств этих стран. МИД выразил протест послам прибалтийских государств, назвав провокационным решение их властей по высылке российских дипломатов. В министерстве подчеркнули, что Вильнюс, Рига и Таллин «продолжают проводить открыто враждебный курс» в отношении России, «прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии», которая объявила о высылке российских дипломатов ранее из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 г.