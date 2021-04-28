Россия высылает дипломатов Словакии и стран Прибалтики

МИД выразил протест послам стран Прибалтики, назвав провокационным решение властей данных государств по высылке российских дипломатов. В российском министерстве подчеркнули, что Вильнюс, Рига и Таллин «продолжают проводить открыто враждебный курс» в отношении России, «прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии», которая объявила о высылке из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г. В ответ на это Россия выслала 20 чешских дипломатов.