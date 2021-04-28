Россия высылает дипломатов Словакии и стран Прибалтики
Москва в качестве ответной меры на действия Словакии, а также Литвы, Латвии и Эстонии высылает сотрудников посольств этих стран, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России.
«Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД выразил протест послам стран Прибалтики, назвав провокационным решение властей данных государств по высылке российских дипломатов. В российском министерстве подчеркнули, что Вильнюс, Рига и Таллин «продолжают проводить открыто враждебный курс» в отношении России, «прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии», которая объявила о высылке из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г. В ответ на это Россия выслала 20 чешских дипломатов.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Накануне глава правительства подтвердил, что данная версия является единственной, рассматриваемой следствием.