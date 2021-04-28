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Россия высылает дипломатов Словакии и стран Прибалтики

Ведомости

Москва в качестве ответной меры на действия Словакии, а также Литвы, Латвии и Эстонии высылает сотрудников посольств этих стран, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России.

«Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД выразил протест послам стран Прибалтики, назвав провокационным решение властей данных государств по высылке российских дипломатов. В российском министерстве подчеркнули, что Вильнюс, Рига и Таллин «продолжают проводить открыто враждебный курс» в отношении России, «прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии», которая объявила о высылке из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г. В ответ на это Россия выслала 20 чешских дипломатов. 

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Накануне глава правительства подтвердил, что данная версия является единственной, рассматриваемой следствием.

Ранее по теме: МИД вызвал послов стран Прибалтики и Словакии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных