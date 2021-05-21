Зеленский сделал бессрочными санкции против граждан России
Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против ряда компаний и физических лиц из России, следует из указа украинского лидера, опубликованного на его сайте.
«Поддержать внесенные кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе.
Так, бессрочные санкции введены в отношении более 600 физлиц, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также ограничения вводятся в отношении свыше 130 компаний, в том числе телекомпании НТВ, «Первого канала», ВГТРК, телерадиокомпании «Звезда», ТНТ, «Москва медиа», МИА «Россия сегодня», РЕН ТВ, МИЦ «Известия», газеты «Московский комсомолец». Ограничения для юридических лиц введены на три года.
Ранее, 4 апреля, Зеленский ввел в действие решение СНБО об очередных антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались 77 российских предприятий, а также Россотрудничество. Месяцем ранее Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации.