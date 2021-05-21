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Зеленский сделал бессрочными санкции против граждан России

Ведомости

Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против ряда компаний и физических лиц из России, следует из указа украинского лидера, опубликованного на его сайте.

«Поддержать внесенные кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе.

Так, бессрочные санкции введены в отношении более 600 физлиц, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также ограничения вводятся в отношении свыше 130 компаний, в том числе телекомпании НТВ, «Первого канала», ВГТРК, телерадиокомпании «Звезда», ТНТ, «Москва медиа», МИА «Россия сегодня», РЕН ТВ, МИЦ «Известия», газеты «Московский комсомолец». Ограничения для юридических лиц введены на три года.

Ранее, 4 апреля, Зеленский ввел в действие решение СНБО об очередных антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались 77 российских предприятий, а также Россотрудничество. Месяцем ранее Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации.

Ранее по теме: Зеленский подписал указ о санкциях против российских граждан и компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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