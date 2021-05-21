Зеленский сделал бессрочными санкции против граждан России

Так, бессрочные санкции введены в отношении более 600 физлиц, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также ограничения вводятся в отношении свыше 130 компаний, в том числе телекомпании НТВ, «Первого канала», ВГТРК, телерадиокомпании «Звезда», ТНТ, «Москва медиа», МИА «Россия сегодня», РЕН ТВ, МИЦ «Известия», газеты «Московский комсомолец». Ограничения для юридических лиц введены на три года.