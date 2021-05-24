Зеленский дал поручение прекратить авиасообщение с Белоруссией
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, сообщила его пресс-служба.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», – говорится в сообщении.
Данная мера связана с инцидентом, произошедшим вчера с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки в столице Протасевича задержали. Бомбу в самолете не обнаружили.
Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.