Зеленский дал поручение прекратить авиасообщение с Белоруссией

Данная мера связана с инцидентом, произошедшим вчера с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки в столице Протасевича задержали. Бомбу в самолете не обнаружили.