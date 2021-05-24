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Зеленский дал поручение прекратить авиасообщение с Белоруссией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, сообщила его пресс-служба.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», – говорится в сообщении.

Данная мера связана с инцидентом, произошедшим вчера с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки в столице Протасевича задержали. Бомбу в самолете не обнаружили.

Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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