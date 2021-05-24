Премьер Белоруссии рассказал Мишустину об инциденте с самолетом Ryanair

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Действия Минска вызвали резкую критику со стороны нескольких стран ЕС и Великобритании, которые пригрозили ввести санкции из-за инцидента. При этом Белоруссия и Латвия уже произвели взаимную высылку дипломатов.