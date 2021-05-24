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Премьер Белоруссии рассказал Мишустину об инциденте с самолетом Ryanair

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве», — указано в сообщении.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии, Головченко проинформировал Мишустина об инциденте с самолетом Ryanair, а также о последовавших за этим недружественных действиях со стороны ряда европейских государств.

«Глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Беларуси и России в области внешней политики проинформировал российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси», — указано в сообщении правительства Белоруссии, выдержку из которого приводит «Белта».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Действия Минска вызвали резкую критику со стороны нескольких стран ЕС и Великобритании, которые пригрозили ввести санкции из-за инцидента. При этом Белоруссия и Латвия уже произвели взаимную высылку дипломатов.

Ранее по теме: В Белоруссии сообщили место нахождения Протасевича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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