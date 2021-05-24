Премьер Белоруссии рассказал Мишустину об инциденте с самолетом Ryanair
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве», — указано в сообщении.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии, Головченко проинформировал Мишустина об инциденте с самолетом Ryanair, а также о последовавших за этим недружественных действиях со стороны ряда европейских государств.
«Глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Беларуси и России в области внешней политики проинформировал российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси», — указано в сообщении правительства Белоруссии, выдержку из которого приводит «Белта».
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Действия Минска вызвали резкую критику со стороны нескольких стран ЕС и Великобритании, которые пригрозили ввести санкции из-за инцидента. При этом Белоруссия и Латвия уже произвели взаимную высылку дипломатов.