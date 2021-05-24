В Белоруссии сообщили место нахождения Протасевича

«В сети интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности. В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении «Следственный изолятор № 1» управления департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — написала она в своем канале в Telegram.