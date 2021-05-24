В Белоруссии сообщили место нахождения Протасевича
Задержанный 23 мая в аэропорту Минска бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в Следственном изоляторе №1 Минска, он не жаловался на состояние здоровья, заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
«В сети интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности. В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении «Следственный изолятор № 1» управления департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — написала она в своем канале в Telegram.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом. В письме с угрозой также было требование к ЕС прекратить поддерживать действия Израиля в секторе Газа.