Кравчук заявил о необходимости поиска новой площадки переговоров по Донбассу
Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в регионе из-за ситуации в Белоруссии.
«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина-24» (цитата по ТАСС).
Он отметил необходимость поиска новой переговорной площадки. С этой целью Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров, в первую очередь, к ОБСЕ. По мнению Кравчука, ситуация в Белоруссии может негативно повлиять на обстановку в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Данная мера связана с инцидентом, произошедшим с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки в столице Протасевича задержали.