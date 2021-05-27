Кравчук заявил о необходимости поиска новой площадки переговоров по Донбассу

«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина-24» (цитата по ТАСС).