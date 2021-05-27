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Песков назвал неприемлемым заявление президента Польши о России

Ведомости

Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия является «ненормальной страной-агрессором», неприемлемо, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится и мы ее неприемлем», – сказал Песков, отметив, что Россия – дружелюбная, сильная, уверенная в себе и самостоятельная страна. Обладая этими качествами, она ищет дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество со всеми соседями, в том числе с Польшей. «И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает им возможности проявлять политическую мудрость», – подчеркнул он.

Ранее Дуда в ходе посещения миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии охарактеризовал Россию как «ненормальную страну-агрессора». Он подчеркнул, что Россия якобы нарушает международное право и добиться его соблюдения от нее можно лишь дипломатическими действиями. Президент добавил, что Польша поднимет данный вопрос на Генассамблее ООН или в Совете ООН по правам человека.

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией произошел после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. О ней последние заявили после войны с Грузией 1992–1993 гг., однако другие государства ее не признали. 8 августа 2008 г., после ввода грузинских войск в столицу Южной Осетии Цхинвал, Россия вступила в боевые действия.

Ранее по теме: Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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