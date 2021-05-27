Песков назвал неприемлемым заявление президента Польши о России

«Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится и мы ее неприемлем», – сказал Песков, отметив, что Россия – дружелюбная, сильная, уверенная в себе и самостоятельная страна. Обладая этими качествами, она ищет дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество со всеми соседями, в том числе с Польшей. «И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает им возможности проявлять политическую мудрость», – подчеркнул он.