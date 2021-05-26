Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»
Президент Польши Анджей Дуда в ходе посещения миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС) охарактеризовал Россию как «ненормальную страну-агрессора».
«Российские агрессивные, имперские действия, которые лишают людей возможности развития, отнимают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, войне, когда люди умирают, получают ранения, не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной. Это не страна, которая ведет себя нормально, это страна-агрессор, это видно в таких местах», — приводит его слова польское издание Pap.
Дуда подчеркнул, что Россия якобы нарушает международное право и добиться его соблюдения от нее можно лишь дипломатическими действиями. Он добавил, что Польша поднимет данный вопрос на Генассамблее ООН или в Совете ООН по правам человека.
Разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией произошел после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. О ней последние заявили после войны с Грузией 1992–1993 гг., однако другие государства ее не признали. 8 августа 2008 г., после ввода грузинских войск в столицу Южной Осетии Цхинвал, Россия вступила в боевые действия. Заместитель председателя Совета безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев, комментируя конфликт в августе прошлого года, пояснил, что действия Тбилиси по сути равнялись объявлению войны России и, если бы та не вмешалась в ситуацию, «Закавказье превратилось бы в пороховую бочку».