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Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда в ходе посещения миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС) охарактеризовал Россию как «ненормальную страну-агрессора».

«Российские агрессивные, имперские действия, которые лишают людей возможности развития, отнимают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, войне, когда люди умирают, получают ранения, не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной. Это не страна, которая ведет себя нормально, это страна-агрессор, это видно в таких местах», — приводит его слова польское издание Pap.

Дуда подчеркнул, что Россия якобы нарушает международное право и добиться его соблюдения от нее можно лишь дипломатическими действиями. Он добавил, что Польша поднимет данный вопрос на Генассамблее ООН или в Совете ООН по правам человека.

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией произошел после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. О ней последние заявили после войны с Грузией 1992–1993 гг., однако другие государства ее не признали. 8 августа 2008 г., после ввода грузинских войск в столицу Южной Осетии Цхинвал, Россия вступила в боевые действия. Заместитель председателя Совета безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев, комментируя конфликт в августе прошлого года, пояснил, что действия Тбилиси по сути равнялись объявлению войны России и, если бы та не вмешалась в ситуацию, «Закавказье превратилось бы в пороховую бочку».

Ранее по теме: ЕСПЧ вынес вердикт по иску Грузии к России о нарушениях прав человека в войне 2008 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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