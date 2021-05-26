Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией произошел после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. О ней последние заявили после войны с Грузией 1992–1993 гг., однако другие государства ее не признали. 8 августа 2008 г., после ввода грузинских войск в столицу Южной Осетии Цхинвал, Россия вступила в боевые действия. Заместитель председателя Совета безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев, комментируя конфликт в августе прошлого года, пояснил, что действия Тбилиси по сути равнялись объявлению войны России и, если бы та не вмешалась в ситуацию, «Закавказье превратилось бы в пороховую бочку».