ЕСПЧ вынес вердикт по иску Грузии к России о нарушениях прав человека в войне 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января вынес решение по делу «Грузия против России», иск был подан в 2008 г. и касался нарушений прав человека в ходе конфликта в Южной Осетии. Обе стороны назвали вердикт победой. Согласно ему, нарушения прав человека, которые происходили во время активной фазы войны (8–12 августа 2008 г.), не могут подпадать под юрисдикцию России. Тем не менее суд установил, что в российскую юрисдикцию входят нарушения прав человека, которые происходили после конфликта. Министр юстиции Грузии Гоча Лордкипанидзе заявил, что «Россия несет ответственность как за пытки грузинских военнопленных, так и за задержание около 160 мирных жителей» (цитата по «Первому каналу Грузии»).