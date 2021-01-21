ЕСПЧ вынес вердикт по иску Грузии к России о нарушениях прав человека в войне 2008 года

ЕСПЧ вынес вердикт по иску Грузии к России о нарушениях прав человека в войне 2008 годаОбе стороны объявили о своей победе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января вынес решение по делу «Грузия против России», иск был подан в 2008 г. и касался нарушений прав человека в ходе конфликта в Южной Осетии. Обе стороны назвали вердикт победой. Согласно ему, нарушения прав человека, которые происходили во время активной фазы войны (8–12 августа 2008 г.), не могут подпадать под юрисдикцию России. Тем не менее суд установил, что в российскую юрисдикцию входят нарушения прав человека, которые происходили после конфликта. Министр юстиции Грузии Гоча Лордкипанидзе заявил, что «Россия несет ответственность как за пытки грузинских военнопленных, так и за задержание около 160 мирных жителей» (цитата по «Первому каналу Грузии»).
Минюст России, в свою очередь, заявил на своем сайте, что «ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 г., т. е. до нападения грузинских военных на г. Цхинвал». «Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8–12 августа 2008 г. находится за пределами их юрисдикции», – подчеркнул уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин. Минюст отметил, что «непосредственная причастность» к нарушениям после 12 августа российских военнослужащих не была установлена.