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ЕСПЧ вынес вердикт по иску Грузии к России о нарушениях прав человека в войне 2008 года

Обе стороны объявили о своей победе
Константин Гликин Глеб Мишутин
ЕСПЧ вынес вердикт по иску Грузии к России о нарушениях прав человека в войне 2008 года /ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января вынес решение по делу «Грузия против России», иск был подан в 2008 г. и касался нарушений прав человека в ходе конфликта в Южной Осетии. Обе стороны назвали вердикт победой. Согласно ему, нарушения прав человека, которые происходили во время активной фазы войны (8–12 августа 2008 г.), не могут подпадать под юрисдикцию России. Тем не менее суд установил, что в российскую юрисдикцию входят нарушения прав человека, которые происходили после конфликта. Министр юстиции Грузии Гоча Лордкипанидзе заявил, что «Россия несет ответственность как за пытки грузинских военнопленных, так и за задержание около 160 мирных жителей» (цитата по «Первому каналу Грузии»).

Минюст России, в свою очередь, заявил на своем сайте, что «ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 г., т. е. до нападения грузинских военных на г. Цхинвал». «Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8–12 августа 2008 г. находится за пределами их юрисдикции», – подчеркнул уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин. Минюст отметил, что «непосредственная причастность» к нарушениям после 12 августа российских военнослужащих не была установлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных