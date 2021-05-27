Пашинян обвинил Азербайджан в похищении армянских военных

Пашинян также отметил, что взятые в плен армянские военнослужащие проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, и цели диверсии у них не было. Баку, в свою очередь, называет их диверсантами и обвиняет в нарушении границы. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила в Twitter, что этот случай является нарушением трехсторонних договоренностей по Карабаху от ноября 2020 г. и «провокацией».