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Пашинян обвинил Азербайджан в похищении армянских военных

Ведомости

Взятие в плен армянских военных азербайджанскими на границе двух стран является «похищением», заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашщинян, передает Aysor.am.

«Это не пленение, это похищение с нашей территории наших военных. Подобные инциденты происходят, поскольку некоторые хотят, чтобы мы свыклись с присутствием азербайджанских военных на нашей территории, но этого не будет», — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что азербайджанские военные немедленно должны покинуть территорию Армении.

Пашинян также отметил, что взятые в плен армянские военнослужащие проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, и цели диверсии у них не было. Баку, в свою очередь, называет их диверсантами и обвиняет в нарушении границы. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила в Twitter, что этот случай является нарушением трехсторонних договоренностей по Карабаху от ноября 2020 г. и «провокацией».

Инцидент на армяно-азербайджанской границе произошел утром 27 мая. Азербайджанские военные окружили шестерых военнослужащих Армении, которые проводили инженерные работы в приграничной зоне в Гегаркуникской области. Баку обвинил армянских военных в минировании путей снабжения подразделений азербайджанских военных, которые, по мнению Еревана, вторглись на армянскую территорию, Азербайджан называет действия своих военнослужащих демаркацией границы, не проводившейся в советские времена, и считает их нахождение в этих точках законным.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе. Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих (позже, по заявлению Пашиняна — до 600) нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. 

Армения подала заявку на рассмотрение ситуации в рамках Организации договора о коллективной обороне (ОДКБ), в которую также входит и Россия. Президент России Владимир Путин уже обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Кремле заявили, что Москва продолжит посреднические усилия и консультативное содействие с Ереваном и Баку для запуска процесса делимитации и демаркации государственной границы между странами.

Ранее по теме: Пашинян заявил о нахождении более 500 военных Азербайджана на территории Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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