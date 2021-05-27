Пашинян обвинил Азербайджан в похищении армянских военных
Взятие в плен армянских военных азербайджанскими на границе двух стран является «похищением», заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашщинян, передает Aysor.am.
«Это не пленение, это похищение с нашей территории наших военных. Подобные инциденты происходят, поскольку некоторые хотят, чтобы мы свыклись с присутствием азербайджанских военных на нашей территории, но этого не будет», — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что азербайджанские военные немедленно должны покинуть территорию Армении.
Пашинян также отметил, что взятые в плен армянские военнослужащие проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, и цели диверсии у них не было. Баку, в свою очередь, называет их диверсантами и обвиняет в нарушении границы. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила в Twitter, что этот случай является нарушением трехсторонних договоренностей по Карабаху от ноября 2020 г. и «провокацией».
Инцидент на армяно-азербайджанской границе произошел утром 27 мая. Азербайджанские военные окружили шестерых военнослужащих Армении, которые проводили инженерные работы в приграничной зоне в Гегаркуникской области. Баку обвинил армянских военных в минировании путей снабжения подразделений азербайджанских военных, которые, по мнению Еревана, вторглись на армянскую территорию, Азербайджан называет действия своих военнослужащих демаркацией границы, не проводившейся в советские времена, и считает их нахождение в этих точках законным.
По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе. Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих (позже, по заявлению Пашиняна — до 600) нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Армения подала заявку на рассмотрение ситуации в рамках Организации договора о коллективной обороне (ОДКБ), в которую также входит и Россия. Президент России Владимир Путин уже обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Кремле заявили, что Москва продолжит посреднические усилия и консультативное содействие с Ереваном и Баку для запуска процесса делимитации и демаркации государственной границы между странами.