Лавров ответил на заявление Кравчука о новой площадке переговоров по Донбассу
Определять дальнейший формат работы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе будет не глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга для СМИ по итогам переговоров с главой МИД Габона Паком Мубеле Бубейей.
«В принципе он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как дальше будет работать контактная группа», – сказал Лавров. Он напомнил, что контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 г. и затем утвержден резолюцией Совета безопасности ООН. Те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о выстраивании дальнейшей работы ТКГ.
Ранее Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в регионе из-за ситуации в Белоруссии. Он отметил необходимость поиска новой переговорной площадки. С этой целью Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров, в первую очередь, к ОБСЕ.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Данная мера связана с инцидентом, произошедшим с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки в столице Протасевича задержали.