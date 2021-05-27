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Лавров ответил на заявление Кравчука о новой площадке переговоров по Донбассу

Ведомости

Определять дальнейший формат работы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе будет не глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга для СМИ по итогам переговоров с главой МИД Габона Паком Мубеле Бубейей.

«В принципе он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как дальше будет работать контактная группа», – сказал Лавров. Он напомнил, что контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 г. и затем утвержден резолюцией Совета безопасности ООН. Те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о выстраивании дальнейшей работы ТКГ.

Ранее Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в регионе из-за ситуации в Белоруссии. Он отметил необходимость поиска новой переговорной площадки. С этой целью Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров, в первую очередь, к ОБСЕ.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Данная мера связана с инцидентом, произошедшим с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки в столице Протасевича задержали.

Ранее по теме: Кравчук заявил о необходимости поиска новой площадки переговоров по Донбассу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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