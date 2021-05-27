Лавров ответил на заявление Кравчука о новой площадке переговоров по Донбассу

«В принципе он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как дальше будет работать контактная группа», – сказал Лавров. Он напомнил, что контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 г. и затем утвержден резолюцией Совета безопасности ООН. Те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о выстраивании дальнейшей работы ТКГ.