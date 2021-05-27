Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном российских наблюдателей
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян представил план по урегулированию ситуации на границе с Азербайджаном, который подразумевает отвод войск и размещение там международных наблюдателей из России или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета безопасности страны, заявление опубликовано в Facebook.
«Я от имени армянской общественности предлагаю азербайджанскому правительству договориться, чтобы вооруженные силы двух стран очень быстро и зеркально вышли из приграничной части на несколько километров, вернулись на исходные позиции, а вместо этого разместить международных наблюдателей из РФ или сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США и Франция. — прим. ред.)», — сказал Пашинян. Он пояснил, что речь идет об участке армяно-азербайджанской границы в районе Сотк — Хознавар в Гегаркуникской области Армении.
По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая продвинули свои посты на армяно-азербайджанской границе на 3 км. Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих (позже, по его же заявлению — до 600) нарушило армянскую госграницу между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
В Баку заявляют, что границы не нарушали, а демаркировали ее и законно ввели в район свои подразделения. 27 мая в результате инцидента на границе шесть военнослужащих Армении были захвачены военнослужащими Азербайджана, по заявлению Баку, после попытки «диверсии». В Ереване попытку диверсии отрицают и называют действия азербайджанских военных «похищением».
Армения подала заявку на рассмотрение ситуации в рамках Организации договора о коллективной обороне (ОДКБ), в которую также входит и Россия. Президент России Владимир Путин уже обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Кремле заявили, что Москва продолжит посреднические усилия и консультативное содействие с Ереваном и Баку для запуска процесса делимитации и демаркации государственной границы между странами.