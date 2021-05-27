Эстония запретила авиакомпаниям Белоруссии полеты в своем воздушном пространстве
Эстония запретила белорусским авиакомпаниям полеты в своем воздушном пространстве, а также закрыла для них свои аэропорты. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского правительства.
«Правительство приняло решение запретить белорусским авиалиниям или самолетам, вылетающим из страны, приземляться на территории Эстонии, взлетать отсюда или летать над воздушным пространством Эстонии», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что действия Минска «представляют угрозу международному миру и безопасности».
«С угоном пассажирского самолета, летевшего между Афинами и Вильнюсом, и арестом критикующего правительство журналиста и его товарища, белорусский режим совершил государственный террористический акт и должен взять на себя ответственность за эти действия», — цитирует пресс-служба правительства премьера Эстонии Каю Каллас. Она заверила,что Евросоюз продолжит подготовку к быстрому введению дополнительных санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, связанных с белорусскими властями, и разработает экономические санкции.
Ранее AirFrance, а также европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, Finnair, сингапурская Singapore Airlines и другие отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза 24 мая рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза. Отдельно запретили пользоваться своими воздушными гаванями Великобритания, Франция и Чехия. В свою очередь, Россия не выдала разрешение AirFrance и Austrian Airlines на рейсы в Москву из Парижа и Вены в обход белорусской территории.
Причиной подобного шага европейских государств стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.