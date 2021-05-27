Эстония запретила авиакомпаниям Белоруссии полеты в своем воздушном пространстве

Ранее AirFrance, а также европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, Finnair, сингапурская Singapore Airlines и другие отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза 24 мая рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза. Отдельно запретили пользоваться своими воздушными гаванями Великобритания, Франция и Чехия. В свою очередь, Россия не выдала разрешение AirFrance и Austrian Airlines на рейсы в Москву из Парижа и Вены в обход белорусской территории.