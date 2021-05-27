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Адвокат сообщила о встрече с арестованным Протасевичем

Ведомости

Адвокат Инесса Оленская, которая представляет интересы арестованного в Минске экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, провела с ним встречу. Об этом она рассказала «РИА Новости».

«Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», — сказала Оленская. Она добавила, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела и не может пояснить процессуальный статус клиента, а также рассказать о дальнейших своих действиях как защитника. В каком СИЗО содержится Протасевич, она также не уточнила.

До этого адвокат сообщала, что на протяжении нескольких дней не могла встретиться со своим подзащитным.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая следовал из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

Сам Протасевич признан властями Белоруссии причастным к экстремизму и терроризму. Накануне председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что арестованный воевал в Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» на стороне армии Украины. В непризнанной Луганской народной республике (ЛНР) на него завели уголовное дело.

Сейчас Протасевич и Сапега арестованы. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере. Официальные обвинения Протасевичу и Сапеге пока не предъявлены.

Ранее по теме: В ЛНР на арестованного в Минске Протасевича завели дело о боях в Донбассе
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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