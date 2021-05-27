Адвокат сообщила о встрече с арестованным Протасевичем

«Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», — сказала Оленская. Она добавила, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела и не может пояснить процессуальный статус клиента, а также рассказать о дальнейших своих действиях как защитника. В каком СИЗО содержится Протасевич, она также не уточнила.