Адвокат сообщила о встрече с арестованным Протасевичем
Адвокат Инесса Оленская, которая представляет интересы арестованного в Минске экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, провела с ним встречу. Об этом она рассказала «РИА Новости».
«Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», — сказала Оленская. Она добавила, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела и не может пояснить процессуальный статус клиента, а также рассказать о дальнейших своих действиях как защитника. В каком СИЗО содержится Протасевич, она также не уточнила.
До этого адвокат сообщала, что на протяжении нескольких дней не могла встретиться со своим подзащитным.
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая следовал из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
Сам Протасевич признан властями Белоруссии причастным к экстремизму и терроризму. Накануне председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что арестованный воевал в Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» на стороне армии Украины. В непризнанной Луганской народной республике (ЛНР) на него завели уголовное дело.
Сейчас Протасевич и Сапега арестованы. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере. Официальные обвинения Протасевичу и Сапеге пока не предъявлены.