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США заявил о готовности помочь Армении и Азербайджану в демаркации границы

Ведомости

США готовы содействовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров и призывают Баку освободить армянских военных, заявили в американском Госдепартаменте. Это произошло после предложения исполняющего обязанности армянского премьер-министра Никола Пашиняна послать на границу между странами наблюдателей России, США или Франции (стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ).

«Мы отвергаем использование силы при демаркации границы и призываем обе стороны вернуться к предыдущим позициям и прекратить укрепление не демаркированной границы и минирование. Соединенные Штаты готовы содействовать этим усилиям», — сказал представитель госдепартамента Нед Прайс, не уточнив, в чем может заключаться помощь Вашингтона в демаркации границы. По его словам, США также призывает армянские и азербайджанские силы вернуться на позиции по состоянию на 11 мая и рассматривают любые передвижения по не подвергшимся демаркации участкам международной границы Азербайджана и Армении как ненужные и провокационные.

Кроме того, Госдепартамент призывал обе стороны к безотлагательному и мирному урегулированию инцидента на границе, который произошел 27 мая и окончился захватом шести армянских солдат.  «Мы продолжаем призывать Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и других задержанных и напоминаем Азербайджану о его обязательствах в соответствии с международным гуманитарным правом», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Ведомости» направили запрос к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о реакции Москвы на предложение Пашиняна о размещении иностранных наблюдателей от стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе, российских. В МИД России оказались комментировать эту инициативу.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая продвинули свои посты на армяно-азербайджанской границе на 3 км. Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих (позже, по его же заявлению — до 600) нарушило армянскую госграницу между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

В Баку заявляют, что границы не нарушали, а демаркировали ее и законно ввели в район свои подразделения. 27 мая в результате инцидента на границе шесть военнослужащих Армении были захвачены военнослужащими Азербайджана, по заявлению Баку, после попытки «диверсии». В Ереване попытку диверсии отрицают и называют действия азербайджанских военных «похищением».

Ранее по теме: Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном российских наблюдателей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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