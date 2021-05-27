США заявил о готовности помочь Армении и Азербайджану в демаркации границы

«Мы отвергаем использование силы при демаркации границы и призываем обе стороны вернуться к предыдущим позициям и прекратить укрепление не демаркированной границы и минирование. Соединенные Штаты готовы содействовать этим усилиям», — сказал представитель госдепартамента Нед Прайс, не уточнив, в чем может заключаться помощь Вашингтона в демаркации границы. По его словам, США также призывает армянские и азербайджанские силы вернуться на позиции по состоянию на 11 мая и рассматривают любые передвижения по не подвергшимся демаркации участкам международной границы Азербайджана и Армении как ненужные и провокационные.