В Минобороны Дании ответили на сообщения о слежке за Меркель
Копенгаген придерживается принципа, что систематические нападки на близких союзников Дании неприемлемы, заявила министр обороны страны Трине Брамсен, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о шпионаже за канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками.
«Правительство Дании не будет комментировать спекуляции в средствах массовой информации относительно наших разведывательных служб. Позиция датского правительства ясна – систематические нападки на наших близких союзников неприемлемы. Это устоявшийся принцип, которого придерживаются датские власти», — приводит «РИА Новости» заявление Брамсен.
Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, правительство Германии приняло к сведению эти сообщения, канцлер Ангела Меркель также видела соответствующую информацию в СМИ.
«Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми важными национальными и международными ведомствами для прояснения обстоятельств», — приводит ТАСС слова Зайберта.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило в 2012-2014 гг. за целым рядом европейских политиков, в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель, а также немецким главой МИД (нынешним президентом Германии) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком. Слежка также велась за шведскими политиками.