В Минобороны Дании ответили на сообщения о слежке за Меркель

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило в 2012-2014 гг. за целым рядом европейских политиков, в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель, а также немецким главой МИД (нынешним президентом Германии) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком. Слежка также велась за шведскими политиками.