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В Минобороны Дании ответили на сообщения о слежке за Меркель

Ведомости

Копенгаген придерживается принципа, что систематические нападки на близких союзников Дании неприемлемы, заявила министр обороны страны Трине Брамсен, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о шпионаже за канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками.

«Правительство Дании не будет комментировать спекуляции в средствах массовой информации относительно наших разведывательных служб. Позиция датского правительства ясна – систематические нападки на наших близких союзников неприемлемы. Это устоявшийся принцип, которого придерживаются датские власти», — приводит «РИА Новости» заявление Брамсен.

Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, правительство Германии приняло к сведению эти сообщения, канцлер Ангела Меркель также видела соответствующую информацию в СМИ.

«Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми важными национальными и международными ведомствами для прояснения обстоятельств», — приводит ТАСС слова Зайберта.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило в 2012-2014 гг. за целым рядом европейских политиков, в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель, а также немецким главой МИД (нынешним президентом Германии) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком. Слежка также велась за шведскими политиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных