В МИД России пообещали поддержку белорусским предприятиям

2 октября ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за предполагаемую фальсификацию выборов в республике и последовавшее за ними насилие над протестующими, а 6 ноября — против еще 15 высокопоставленных чиновников, включая самого Лукашенко и его сына Виктора.