В МИД России пообещали поддержку белорусским предприятиям
Россия намерена оказывать поддержку белорусским предприятиям и самому государству после введения новых санкций США, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого передает «РИА Новости».
«Конечно, разумеется, мы находимся в составе Союзного государства», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом он подчеркнул, что вырабатываемые Москвой меры поддержки и решения не стоит раскрывать «перед лицом врагов».
С 3 июня США также возобновят санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Помимо этого, Вашингтон в сотрудничестве с ЕС введет адресные санкции против «ключевых членов режима Александра Лукашенко», которые имеют отношение к нарушениям прав белорусов, фальсификациям на выборах и событиям 23 мая.
2 октября ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за предполагаемую фальсификацию выборов в республике и последовавшее за ними насилие над протестующими, а 6 ноября — против еще 15 высокопоставленных чиновников, включая самого Лукашенко и его сына Виктора.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.