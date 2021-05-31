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В МИД России пообещали поддержку белорусским предприятиям

Ведомости

Россия намерена оказывать поддержку белорусским предприятиям и самому государству после введения новых санкций США, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого передает «РИА Новости».

«Конечно, разумеется, мы находимся в составе Союзного государства», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом он подчеркнул, что вырабатываемые Москвой меры поддержки и решения не стоит раскрывать «перед лицом врагов».

С 3 июня США также возобновят санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Помимо этого, Вашингтон в сотрудничестве с ЕС введет  адресные санкции против «ключевых членов режима Александра Лукашенко», которые имеют отношение к нарушениям прав белорусов, фальсификациям на выборах и событиям 23 мая.

2 октября ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за предполагаемую фальсификацию выборов в республике и последовавшее за ними насилие над протестующими, а 6 ноября — против еще 15 высокопоставленных чиновников, включая самого Лукашенко и его сына Виктора.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных