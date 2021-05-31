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Кипр закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов

Ведомости

Власти Кипра закрыли свое небо для самолетов из Белоруссии, сообщает издание Cyprus mail со ссылкой на заявление представителя Минтранспорта страны.

Как сообщили в ведомстве, ограничения в отношении самолетов из Белоруссии действуют уже с 28 мая. В свою очередь, Никосия запретила также зарегистрированным на Кипре самолетам следовать через воздушное пространство Белоруссии. Рейс «Белавиа» из Минска в Никосию 29 мая уже был отменен.

В то же время ограничения не распространяются на медицинские и гуманитарные рейсы.

Ранее сегодня крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что по состоянию на 31 мая вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты доя «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.

Тогда борт ирландского лоукостера во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.

Ранее по теме: «Белавиа» не планирует просить финансовой помощи у правительства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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