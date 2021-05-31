Кипр закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов
Власти Кипра закрыли свое небо для самолетов из Белоруссии, сообщает издание Cyprus mail со ссылкой на заявление представителя Минтранспорта страны.
Как сообщили в ведомстве, ограничения в отношении самолетов из Белоруссии действуют уже с 28 мая. В свою очередь, Никосия запретила также зарегистрированным на Кипре самолетам следовать через воздушное пространство Белоруссии. Рейс «Белавиа» из Минска в Никосию 29 мая уже был отменен.
В то же время ограничения не распространяются на медицинские и гуманитарные рейсы.
Ранее сегодня крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что по состоянию на 31 мая вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты доя «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.
Тогда борт ирландского лоукостера во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.