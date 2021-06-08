РБК узнал о варианте списка «Единой России» на выборах в Госдуму без Медведева
По словам собеседников издания, в качестве основного сценария власти рассматривают вариант, при котором предвыборный список единороссов возглавит не единоличный лидер, а несколько человек. Если это решение утвердят, то федеральная часть списка «Единой России» впервые с 2007 г. будет состоять из нескольких человек.
Один из источников уточнил, что лидерство Медведева в списке партии сейчас не прибавило бы рейтинга «Единой России», также у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения».Собеседники издания также рассказали, что в тестируемых вариантах федерального списка единороссов указаны от трех и более человек. По закону численность участников списка не может превышать 15 человек.
Также собеседник издания пояснил, что нужно будет объяснить избирателю, почему Медведев не возглавляет список партии на выборах, если такое решение будет принято. Возможно, это объяснят тем, что Медведев будет руководить кампанией партии, занимая должность зампредседателя Совбеза. Собеседник издания в «Единой России» отказался давать комментарии до съезда партии.