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РБК узнал о варианте списка «Единой России» на выборах в Госдуму без Медведева

Ведомости

Кремль сейчас тестирует различные варианты федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму осенью 2021 г., при этом не во всех вариантах есть председатель партии, бывший премьер Дмитрий Медведев, сообщил РБК со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента.

По словам собеседников издания, в качестве основного сценария власти рассматривают вариант, при котором предвыборный список единороссов возглавит не единоличный лидер, а несколько человек. Если это решение утвердят, то федеральная часть списка «Единой России» впервые с 2007 г. будет состоять из нескольких человек.

Один из источников уточнил, что лидерство Медведева в списке партии сейчас не прибавило бы рейтинга «Единой России», также у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения».Собеседники издания также рассказали, что в тестируемых вариантах федерального списка единороссов указаны от трех и более человек. По закону численность участников списка не может превышать 15 человек.

Также собеседник издания пояснил, что нужно будет объяснить избирателю, почему Медведев не возглавляет список партии на выборах, если такое решение будет принято. Возможно, это объяснят тем, что Медведев будет руководить кампанией партии, занимая должность зампредседателя Совбеза. Собеседник издания в «Единой России» отказался давать комментарии до съезда партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных