РБК узнал о варианте списка «Единой России» на выборах в Госдуму без Медведева

Один из источников уточнил, что лидерство Медведева в списке партии сейчас не прибавило бы рейтинга «Единой России», также у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения».Собеседники издания также рассказали, что в тестируемых вариантах федерального списка единороссов указаны от трех и более человек. По закону численность участников списка не может превышать 15 человек.