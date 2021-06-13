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Путин назвал цели встречи с Байденом в Женеве

Ведомости

Президент России Владимир Путин ожидает от встречи с американским коллегой Джо Байденом восстановления личных контактов и прямого диалога. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, – такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять», — рассказал он.

Путин также заметил, что есть вопросы, по которым обе стороны «действительно могут эффективно работать», например, это стратегическая стабильность, экология и урегулирование региональных конфликтов. 

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, то... можно будет сказать, что встреча прошла не зря», — заключил президент.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

Ранее по теме: Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции после встречи в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных