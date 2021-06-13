Путин назвал цели встречи с Байденом в Женеве

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, – такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять», — рассказал он.