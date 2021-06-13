Путин назвал цели встречи с Байденом в Женеве
Президент России Владимир Путин ожидает от встречи с американским коллегой Джо Байденом восстановления личных контактов и прямого диалога. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, – такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять», — рассказал он.
Путин также заметил, что есть вопросы, по которым обе стороны «действительно могут эффективно работать», например, это стратегическая стабильность, экология и урегулирование региональных конфликтов.
«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, то... можно будет сказать, что встреча прошла не зря», — заключил президент.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.