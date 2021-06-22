Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

Путин призвал к возобновлению всеобъемлющего партнерства с Европой

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал к восстановлению всеобъемлющего партнерства с Европой. Об этом он написал в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкой газеты Die Zeit к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Перевод статьи опубликован на сайте Кремля.

В статье Путин напомнил о тяжелых последствиях войны и отметил вклад в победу над нацизмом как СССР, так и союзников по антигитлеровской коалиции. Пережив войну, народы Европы смогли восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, написал Путин, подчеркнув роль примирения народов СССР и немцев.

После окончания холодной войны была надежда на реализацию мечты Шарля де Голля о едином континенте, культурном и цивилизационном, от Лиссабона до Владивостока. «Именно в этой логике – в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути», — написал Путин, добавив, что в результате возобладал другой подход, в основе которого лежало расширение «реликта холодной войны» Североатлантического альянса.

Именно расширение блока на Восток стало причиной роста недоверия в Европе, заключил Путин. «С 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий», — написал президент России. Более того, ряд стран столкнулись с искусственным выбором — «либо быть с коллективным Западом, либо с Россией» — и привел в пример события на Украине в 2014 году, которые привели к расколу в стране.

Путин подчеркнул, что система европейской безопасности «сильно деградировала», реальными становятся риски новой гонки вооружений. Россия и Европа упускают «огромные возможности, которые нам даёт кооперация», которая особенно важна сейчас в контексте пандемии и её социально-экономических последствий.

По мнению президента, одним из ключевых уроков истории является то, что процветание и безопасность Европы возможны только общими усилиями всех стран, включая Россию. «Мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой. Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана», — подчеркнул Путин. По его словам, Москва выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой в сферах безопасности и стратегической стабильности, здравоохранении и образовании, цифровизации, энергетике, культуре, науке и технологиях, экологии.

Ранее по теме: Путин написал для американского журнала статью о 75-летии Победы

«Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», — заключил Путин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных