Путин призвал к возобновлению всеобъемлющего партнерства с Европой
Президент России Владимир Путин призвал к восстановлению всеобъемлющего партнерства с Европой. Об этом он написал в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкой газеты Die Zeit к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Перевод статьи опубликован на сайте Кремля.
В статье Путин напомнил о тяжелых последствиях войны и отметил вклад в победу над нацизмом как СССР, так и союзников по антигитлеровской коалиции. Пережив войну, народы Европы смогли восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, написал Путин, подчеркнув роль примирения народов СССР и немцев.
После окончания холодной войны была надежда на реализацию мечты Шарля де Голля о едином континенте, культурном и цивилизационном, от Лиссабона до Владивостока. «Именно в этой логике – в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути», — написал Путин, добавив, что в результате возобладал другой подход, в основе которого лежало расширение «реликта холодной войны» Североатлантического альянса.
Именно расширение блока на Восток стало причиной роста недоверия в Европе, заключил Путин. «С 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий», — написал президент России. Более того, ряд стран столкнулись с искусственным выбором — «либо быть с коллективным Западом, либо с Россией» — и привел в пример события на Украине в 2014 году, которые привели к расколу в стране.
Путин подчеркнул, что система европейской безопасности «сильно деградировала», реальными становятся риски новой гонки вооружений. Россия и Европа упускают «огромные возможности, которые нам даёт кооперация», которая особенно важна сейчас в контексте пандемии и её социально-экономических последствий.
По мнению президента, одним из ключевых уроков истории является то, что процветание и безопасность Европы возможны только общими усилиями всех стран, включая Россию. «Мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой. Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана», — подчеркнул Путин. По его словам, Москва выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой в сферах безопасности и стратегической стабильности, здравоохранении и образовании, цифровизации, энергетике, культуре, науке и технологиях, экологии.
«Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», — заключил Путин.