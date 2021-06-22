Путин призвал к возобновлению всеобъемлющего партнерства с Европой

По мнению президента, одним из ключевых уроков истории является то, что процветание и безопасность Европы возможны только общими усилиями всех стран, включая Россию. «Мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой. Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана», — подчеркнул Путин. По его словам, Москва выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой в сферах безопасности и стратегической стабильности, здравоохранении и образовании, цифровизации, энергетике, культуре, науке и технологиях, экологии.