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Путин написал для американского журнала статью о 75-летии Победы

В ней президент рассказывает историю Второй мировой войны и объясняет ее причины
Артем Гирш
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин написал для американского журнала The National Interest статью «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны», в которой предложил дать всестороннюю оценку наследия этой войны. В статье Путин рассказал о значении войны для своей семьи, о ее «коренных причинах» и уделил внимание Мюнхенскому сговору, который, по его оценке, европейские политики и польские лидеры, «хотят смести под ковер».

«Ведомости» приводят главные тезисы из статьи Владимира Путина:

  • В статье Путин рассказывает, что в блокадном Ленинграде умер его брат Виктор, а отец, освобожденный от службы, «сам вызвался защищать свой родной город и был тяжело ранен»

  • Оценка Второй мировой войны требует «правды и объективности в духе спокойного, открытого, основанного на доверии диалога», пишет президент

  • Главными факторами, предопределившими «величайшую трагедию в истории человечества», по его мнению, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс

  • Несправедливо заявлять, что начало Второй мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа, считает Путин. Все ведущие страны до некоторой степени ответственны

  • СССР и Красная Армия внесли основной вклад в разгром нацизма

  • Ряд европейских политиков, в частности, польских пытаются утаить информацию о Мюнхенском соглашении по разделу Чехословакии, говорится в статье

  • Присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран

  • Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, отметил Путин

  • Резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, «скандальна и чревата реальной опасностью»

  • Документов, показывающих, что СССР рассматривал возможность нападения на Германию в превентивном порядке, не существует

  • Все страны должны ускорить рассекречивание предвоенных и военных архивов

  • Саммит ядерной пятерки полезен для обсуждения принципов решения мировых вопросов

  • Призывы лишить постоянных членов СБ ООН права вето безответственны

  • Россия предлагает обсудить на саммите пятерки ООН общие принципы в мировых делах и последствия пандемии COVID-19

Путин не первый раз публично выступает на тему истории Второй мировой войны. О планах написать статью он заявлял на большой пресс-конференции в декабре 2019 г., когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента, принятой к годовщине начала Второй мировой войны, в которой, в частности, осуждались усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных