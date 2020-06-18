Путин написал для американского журнала статью о 75-летии Победы

Путин написал для американского журнала статью о 75-летии ПобедыВ ней президент рассказывает историю Второй мировой войны и объясняет ее причины
Президент России Владимир Путин написал для американского журнала The National Interest статью «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны», в которой предложил дать всестороннюю оценку наследия этой войны. В статье Путин рассказал о значении войны для своей семьи, о ее «коренных причинах» и уделил внимание Мюнхенскому сговору, который, по его оценке, европейские политики и польские лидеры, «хотят смести под ковер».
«Ведомости» приводят главные тезисы из статьи Владимира Путина:
В статье Путин рассказывает, что в блокадном Ленинграде умер его брат Виктор, а отец, освобожденный от службы, «сам вызвался защищать свой родной город и был тяжело ранен»
Оценка Второй мировой войны требует «правды и объективности в духе спокойного, открытого, основанного на доверии диалога», пишет президент
Главными факторами, предопределившими «величайшую трагедию в истории человечества», по его мнению, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс
Несправедливо заявлять, что начало Второй мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа, считает Путин. Все ведущие страны до некоторой степени ответственны
СССР и Красная Армия внесли основной вклад в разгром нацизма
Ряд европейских политиков, в частности, польских пытаются утаить информацию о Мюнхенском соглашении по разделу Чехословакии, говорится в статье
Присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран
Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, отметил Путин
Резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, «скандальна и чревата реальной опасностью»
Документов, показывающих, что СССР рассматривал возможность нападения на Германию в превентивном порядке, не существует
Все страны должны ускорить рассекречивание предвоенных и военных архивов
Саммит ядерной пятерки полезен для обсуждения принципов решения мировых вопросов
Призывы лишить постоянных членов СБ ООН права вето безответственны
Россия предлагает обсудить на саммите пятерки ООН общие принципы в мировых делах и последствия пандемии COVID-19
Путин не первый раз публично выступает на тему истории Второй мировой войны. О планах написать статью он заявлял на большой пресс-конференции в декабре 2019 г., когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента, принятой к годовщине начала Второй мировой войны, в которой, в частности, осуждались усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».