Путин написал для американского журнала статью о 75-летии Победы

В статье Путин рассказывает, что в блокадном Ленинграде умер его брат Виктор, а отец, освобожденный от службы, «сам вызвался защищать свой родной город и был тяжело ранен»

Оценка Второй мировой войны требует «правды и объективности в духе спокойного, открытого, основанного на доверии диалога», пишет президент

Главными факторами, предопределившими «величайшую трагедию в истории человечества», по его мнению, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс

Несправедливо заявлять, что начало Второй мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа, считает Путин. Все ведущие страны до некоторой степени ответственны

СССР и Красная Армия внесли основной вклад в разгром нацизма

Ряд европейских политиков, в частности, польских пытаются утаить информацию о Мюнхенском соглашении по разделу Чехословакии, говорится в статье

Присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран

Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, отметил Путин

Резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, «скандальна и чревата реальной опасностью»

Документов, показывающих, что СССР рассматривал возможность нападения на Германию в превентивном порядке, не существует

Все страны должны ускорить рассекречивание предвоенных и военных архивов

Саммит ядерной пятерки полезен для обсуждения принципов решения мировых вопросов

Призывы лишить постоянных членов СБ ООН права вето безответственны