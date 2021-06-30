Путин заявил об участии США в инциденте с британским эсминцем в Черном море
В инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море приняли участие США, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
«Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Она была комплексной, проводилась не только британцами, но и американцами», — сказал Путин.
По словам главы государства, утром 23 июня, до появления британского корабля в территориальных водах России, из аэропорта НАТО в Греции отправился американский разведывательный стратегический самолет.
«Было очевидно, что эсминец зашел, и преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным», — добавил российский лидер.
«Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь», — резюмировал он.
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в Минобороны РФ.
При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба.