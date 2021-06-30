Путин заявил об участии США в инциденте с британским эсминцем в Черном море

«Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь», — резюмировал он.