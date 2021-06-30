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Путин сообщил о планах закрепить за вице-премьерами кураторство регионов

Ведомости

За вице-премьерами планируется закрепить кураторство конкретных территорий по примеру Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии», трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». 

«У нас есть такая практика, действительно, по Дальнему Востоку, по Арктике и по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с правительством на этот счет говорили, в целом, практика себя оправдывает. И мы договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры, занимались кураторством отдельных территорий. На мой взгляд, это обоснованно, имея в виду то, что контакт с территориями — лучшее погружение в проблемы территорий будет более прочным, постоянным. Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более точно, более осмысленно и с большим эффектом», — сказал президент. 

На сегодняшний день вице-премьер Юрий Трутнев является куратором Дальнего Востока - полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных