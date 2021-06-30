Путин сообщил о планах закрепить за вице-премьерами кураторство регионов

«У нас есть такая практика, действительно, по Дальнему Востоку, по Арктике и по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с правительством на этот счет говорили, в целом, практика себя оправдывает. И мы договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры, занимались кураторством отдельных территорий. На мой взгляд, это обоснованно, имея в виду то, что контакт с территориями — лучшее погружение в проблемы территорий будет более прочным, постоянным. Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более точно, более осмысленно и с большим эффектом», — сказал президент.