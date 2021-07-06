Лавров предостерег США от диалога с Россией с позиции силы
Попытки властей США вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал, Россия будет жестко и решительно отвечать на недружественные действия, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека».
«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал – на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», — сказал Лавров.
По его словам, в ходе саммита в Женеве 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что результат во взаимодействии России и США возможен через нахождение баланса интересов «строго на паритетных началах». Американская сторона не возражала против такого подхода. «Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации»: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования», — ответил Лавров. «Предупреждения» американцев, по словам министра, стали сопровождаться угрозами: если Россия в течение нескольких месяцев не примет изложенные в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению.
Саммит Путина и Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Помимо президентов, в ней участвовали Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. По итогам встречи лидеры стран договорились о взаимном возвращении послов, а также о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности.