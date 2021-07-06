Лавров предостерег США от диалога с Россией с позиции силы

По его словам, в ходе саммита в Женеве 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что результат во взаимодействии России и США возможен через нахождение баланса интересов «строго на паритетных началах». Американская сторона не возражала против такого подхода. «Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации»: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования», — ответил Лавров. «Предупреждения» американцев, по словам министра, стали сопровождаться угрозами: если Россия в течение нескольких месяцев не примет изложенные в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению.