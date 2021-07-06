Володин объяснил необходимость Путина у власти «как можно дольше»

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн», — заявил Володин (цитата по ТАСС). По его мнению, Путин является самым сильным политиком в мире. Володин добавил, что сам он никогда не хотел стать президентом.