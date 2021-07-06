Володин объяснил необходимость Путина у власти «как можно дольше»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при президенте Владимире Путине Россия станет сильнее и люди будут жить лучше, поэтому нужно сделать все, чтобы он оставался на посту «как можно дольше».
«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн», — заявил Володин (цитата по ТАСС). По его мнению, Путин является самым сильным политиком в мире. Володин добавил, что сам он никогда не хотел стать президентом.
Владимир Путин занимал пост президента России с 2000 по 2008 г., затем с 2012 г. по настоящее время. Очередные президентские выборы должны состояться в 2024 г. Согласно поправкам в Конституцию, которые были приняты в прошлом году, в случае победы на выборах Путин сможет баллотироваться еще на два срока – до 2036 г.