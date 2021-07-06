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Экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико приговорили к 14 годам колонии

Ведомости

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико к 14 годам колонии по обвинению в получении организованной группой взяток в особо крупном размере и отмывании средств. Об этом сообщает «БелТА».

Обвинение запрашивало Бабарико 15 лет колонии.

Бабарико собирался участвовать в выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа прошлого года. Однако еще до их проведения, в июне 2020 г., Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски в головном офисе Белгазпромбанка в связи с подозрением на отмывание денег в крупных суммах. В итоге в числе прочих Бабарико, который был председателем правления кредитной организации с 2000 по 12 мая 2020 г., задержали. Были возбуждены уголовные дела по ст. 235 УК Белоруссии (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Экс-банкира считают организатором преступной схемы по выведению средств из Белгазпромбанка. Сам он вину не признает.

В итоге оппозицию представляла супруга другого арестованного кандидата — Сергея Тихановского — Светлана. По официальным данным, она набрала 10,09% голосов избирателей, тогда как действующий глава государства Александр Лукашенко — 80,08%. Свой пост он занимает с 1994 г. После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста оппозиции с требованием провести новые выборы. Они продолжались несколько месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных