Экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико приговорили к 14 годам колонии
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико к 14 годам колонии по обвинению в получении организованной группой взяток в особо крупном размере и отмывании средств. Об этом сообщает «БелТА».
Обвинение запрашивало Бабарико 15 лет колонии.
Бабарико собирался участвовать в выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа прошлого года. Однако еще до их проведения, в июне 2020 г., Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски в головном офисе Белгазпромбанка в связи с подозрением на отмывание денег в крупных суммах. В итоге в числе прочих Бабарико, который был председателем правления кредитной организации с 2000 по 12 мая 2020 г., задержали. Были возбуждены уголовные дела по ст. 235 УК Белоруссии (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Экс-банкира считают организатором преступной схемы по выведению средств из Белгазпромбанка. Сам он вину не признает.
В итоге оппозицию представляла супруга другого арестованного кандидата — Сергея Тихановского — Светлана. По официальным данным, она набрала 10,09% голосов избирателей, тогда как действующий глава государства Александр Лукашенко — 80,08%. Свой пост он занимает с 1994 г. После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста оппозиции с требованием провести новые выборы. Они продолжались несколько месяцев.