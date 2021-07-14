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В перестрелке на границе Армении и Азербайджана погиб армянский военный

Ведомости

В результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе погиб армянский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-службе Мнобороны Армении.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел на Ераскском участке армяно-азербайджанской границы утром 14 июля. По данным Минобороны Армении, «подразделения ВС Азербайджана пытались провести работы с использованием инженерно-технического оборудования». «После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Республики Армения получил смертельное огнестрельное ранение», — сообщили в армянском военном ведомстве.

«У азербайджанской стороны тоже есть потери», — добавили в Минобороны Армении. Там отметили, что «решительно осуждают очередную провокацию азербайджанской стороны», пригрозив, что на нее будет дан «серьезный ответ». 

«Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», — подчеркнула армянская сторона.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая продвинули свои посты на армяно-азербайджанской границе на 3 км глубь армянской территории. Премьер Армении Никол Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих (позже, по его же заявлению — до 600) нарушило армянскую госграницу между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана, ранее подконтрольным непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). В Баку заявили, что не нарушали границы, а демаркировали ее и законно ввели в район свои подразделения.

В конце мая в результате инцидента на границе шесть военнослужащих Армении были захвачены военнослужащими Азербайджана, по заявлению Баку, после попытки «диверсии». В Ереване попытку диверсии отрицают и называют действия азербайджанских военных «похищением». В итоге Россия и США предложили посреднические услуги в деле демаркации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к «зеркальному» отводу войск от границы и размещению на ней международных наблюдателей, в том числе, со стороны России.

Однако к настоящему моменту никаких действий по деэскалации напряженности в этом районе провести не удалось. На встрече Пашиняна и президента России Владимира Путина вопрос посылки российских миротворцев на армяно-азербайджанскую границу не обсуждался.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о вводе миротворцев на границу Армении и Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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