В перестрелке на границе Армении и Азербайджана погиб армянский военный
В результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе погиб армянский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-службе Мнобороны Армении.
В ведомстве пояснили, что инцидент произошел на Ераскском участке армяно-азербайджанской границы утром 14 июля. По данным Минобороны Армении, «подразделения ВС Азербайджана пытались провести работы с использованием инженерно-технического оборудования». «После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Республики Армения получил смертельное огнестрельное ранение», — сообщили в армянском военном ведомстве.
«У азербайджанской стороны тоже есть потери», — добавили в Минобороны Армении. Там отметили, что «решительно осуждают очередную провокацию азербайджанской стороны», пригрозив, что на нее будет дан «серьезный ответ».
«Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», — подчеркнула армянская сторона.
По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая продвинули свои посты на армяно-азербайджанской границе на 3 км глубь армянской территории. Премьер Армении Никол Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих (позже, по его же заявлению — до 600) нарушило армянскую госграницу между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана, ранее подконтрольным непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). В Баку заявили, что не нарушали границы, а демаркировали ее и законно ввели в район свои подразделения.
В конце мая в результате инцидента на границе шесть военнослужащих Армении были захвачены военнослужащими Азербайджана, по заявлению Баку, после попытки «диверсии». В Ереване попытку диверсии отрицают и называют действия азербайджанских военных «похищением». В итоге Россия и США предложили посреднические услуги в деле демаркации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к «зеркальному» отводу войск от границы и размещению на ней международных наблюдателей, в том числе, со стороны России.
Однако к настоящему моменту никаких действий по деэскалации напряженности в этом районе провести не удалось. На встрече Пашиняна и президента России Владимира Путина вопрос посылки российских миротворцев на армяно-азербайджанскую границу не обсуждался.