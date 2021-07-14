В перестрелке на границе Армении и Азербайджана погиб армянский военный

По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая продвинули свои посты на армяно-азербайджанской границе на 3 км глубь армянской территории. Премьер Армении Никол Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих (позже, по его же заявлению — до 600) нарушило армянскую госграницу между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана, ранее подконтрольным непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). В Баку заявили, что не нарушали границы, а демаркировали ее и законно ввели в район свои подразделения.