Песков ответил на вопрос о вводе миротворцев на границу Армении и Азербайджана

На заседании Совбеза 27 мая Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном: вооруженные подразделения Армении и Азербайджана зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из России или других стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян считает этот план кратчайшим путем к деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном.