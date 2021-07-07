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Песков ответил на вопрос о вводе миротворцев на границу Армении и Азербайджана

Ведомости

Информация о подписании на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном документа о размещении российских миротворцев на армяно-азербайджанской границе не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «Sputnik Армения».

«Нет, это сообщение, которое не соответствует действительности», — цитирует агентство Пескова.

Ранее о том, что Пашинян с Путиным обсудит размещение российских миротворцев на границе участка Сотк — Хознавар, сообщала армянская газета «Жоговурд».

7 июля во второй половине дня в Москве состоятся переговоры президента России и и. о. премьер-министра Армении. Путин и Пашинян обсудят Карабах, уже размещенных миротворцев и двусторонние отношения. Подписание каких-либо документов не планируется. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, писали «РИА Новости».

На заседании Совбеза 27 мая Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном: вооруженные подразделения Армении и Азербайджана зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из России или других стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян считает этот план кратчайшим путем к деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном.

Ранее по теме: ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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