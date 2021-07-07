Песков ответил на вопрос о вводе миротворцев на границу Армении и Азербайджана
Информация о подписании на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном документа о размещении российских миротворцев на армяно-азербайджанской границе не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «Sputnik Армения».
«Нет, это сообщение, которое не соответствует действительности», — цитирует агентство Пескова.
Ранее о том, что Пашинян с Путиным обсудит размещение российских миротворцев на границе участка Сотк — Хознавар, сообщала армянская газета «Жоговурд».
7 июля во второй половине дня в Москве состоятся переговоры президента России и и. о. премьер-министра Армении. Путин и Пашинян обсудят Карабах, уже размещенных миротворцев и двусторонние отношения. Подписание каких-либо документов не планируется. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, писали «РИА Новости».
На заседании Совбеза 27 мая Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном: вооруженные подразделения Армении и Азербайджана зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из России или других стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян считает этот план кратчайшим путем к деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном.