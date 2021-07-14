ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за притока мигрантов в Литву
Европейский союз (ЕС) может ввести новые санкции против Белоруссии из-за притока мигрантов из этой страны в Литву, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он подчеркнул, что такой вопрос сейчас прорабатывается.
«Если процедура привлечения мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных уголков мира, будет продолжена, я думаю, что не только Польша, но и все страны ЕС утвердятся в идее введения дополнительных санкций против Минска. Это абсолютно организованное нападение на общие границы ЕС», — приводит слова главы ведомства Polskie Radio 24.
Рау исключил, что миграция граждан Белоруссии в страны ЕС является «спонтанной, отчаянной попыткой избежать деспотического политического режима» или «попыткой попасть в лучший мир, где можно осуществить свои мечты».
«Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, которое действует как отличное туристическое агентство, которое организует этот проект, от посадки самолета в разных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы», — добавил министр, указав, что действия Минска являются «циничными».
11 июля президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционного кризиса, связанного с оттоком населения из Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что нужно укрепить восточные границы ЕС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом белорусских мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций ЕС у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.
В связи с этим литовские военные стали возводить барьер на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальную миграцию. Его протяженность составит 550 км.