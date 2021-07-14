ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за притока мигрантов в Литву

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом белорусских мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций ЕС у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.