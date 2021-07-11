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Президент Литвы призвал Польшу подключиться к решению проблемы с наплывом мигрантов

Ведомости

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционной кризиса, сообщила пресс-служба литовского президента.

«Литовский лидер подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси», — говорится в сообщении.

По словам Науседы, Литва и Польша только совместными усилиями могут обеспечить безопасность в регионе. Литовский президент также пообещал не дать Минску использовать мигрантов в качестве «политического оружия».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.

Позднее военные Литвы начали возводить барьер на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальную миграцию, его протяженность составит 550 км.

Ранее по теме: Протяженность забора на границе Литвы и Белоруссии составит 550 км

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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