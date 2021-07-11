Президент Литвы призвал Польшу подключиться к решению проблемы с наплывом мигрантов
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционной кризиса, сообщила пресс-служба литовского президента.
«Литовский лидер подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси», — говорится в сообщении.
По словам Науседы, Литва и Польша только совместными усилиями могут обеспечить безопасность в регионе. Литовский президент также пообещал не дать Минску использовать мигрантов в качестве «политического оружия».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.
Позднее военные Литвы начали возводить барьер на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальную миграцию, его протяженность составит 550 км.