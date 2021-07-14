Песков пояснил слова Путина о выборе украинского народа
Президент России Владимир Путин в пояснении к своей статье о российско-украинских отношениях не расписывался за выбор украинского народа, а лишь указал на действия Киева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя его заявление о том, что слова украинских властей об окончательном выборе курса на дистанцирование от России являются не выбором самого украинского народа, а его нынешнего политического руководства, который также еще может измениться.
«Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. Далее в реальности проводится совсем другая линия», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что украинские власти в контексте отношений с Россией говорят не о народе, а о том выборе, который сделали сами.
«Кроме того, мы видим тезис президента, что Украина фактически отдана по многим аспектам в управление внешним силам. Это действительно так. Мы видим, как извне фактически назначаются судьи на Украине. А выбор украинского народа – это выбор украинского народа. Украинский народ голосует за политиков, которые идут на выборы с определенными лозунгами, обещаниями», — заключил Песков.
Накануне Путин в рамках пояснения к своей статье о российско-украинских отношениях ответил на ранее сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление, что «на Украине уже всё решено и она идёт своим путём», отдельным от России.
«То, что говорят сегодняшние власти [Украины], они говорят не о народе. Они говорят о том выборе, который они сами для себя сделали. Но это совсем не значит, что этот выбор является окончательным», — заявил российский президент, отвечая на эту реплику Зеленского.
12 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В статье президент отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. Путин добавил, что на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада: «В проекте «Анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость». Путин добавил, что Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.