Песков пояснил слова Путина о выборе украинского народа

«Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. Далее в реальности проводится совсем другая линия», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что украинские власти в контексте отношений с Россией говорят не о народе, а о том выборе, который сделали сами.