Рейтинг Байдена впервые опустился до 50%

Не одобряют работу президента 45% американцев, еще 5% воздержались от ответа. В период с января рейтинг Байдена колебался на уровне 54-57%. Аналитики зафиксировали снижение рейтинга президента среди сторонников демократической партии (с 98% в январе до 90% в июле), а также среди граждан, не относящих себя к какой-либо партии (с 61 до 48%). Среди республиканцев этот показатель за полгода вырос с 11 до 12%.