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Рейтинг Байдена впервые опустился до 50%

Ведомости

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США опустился в июле до 50%, что стало самым низким показателем за все время его пребывания в Белом доме, следует из данных социологической службы Gallup.

Не одобряют работу президента 45% американцев, еще 5% воздержались от ответа. В период с января рейтинг Байдена колебался на уровне 54-57%. Аналитики зафиксировали снижение рейтинга президента среди сторонников демократической партии (с 98% в январе до 90% в июле), а также среди граждан, не относящих себя к какой-либо партии (с 61 до 48%). Среди республиканцев этот показатель за полгода вырос с 11 до 12%.

Падение рейтинга происходит на фоне замедления темпов вакцинации от коронавируса и роста заболеваемости, отмечают социологи. Средний рейтинг президента за II квартал составил 53,3% и значительно выше за аналогичный период показателей Билла Клинтона (44%) и Дональда Трампа (38,8%), но уступает рейтингам Джорджа Буша-младшего (55,8%) и Барака Обамы (62%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных