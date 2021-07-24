Рейтинг Байдена впервые опустился до 50%
Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США опустился в июле до 50%, что стало самым низким показателем за все время его пребывания в Белом доме, следует из данных социологической службы Gallup.
Не одобряют работу президента 45% американцев, еще 5% воздержались от ответа. В период с января рейтинг Байдена колебался на уровне 54-57%. Аналитики зафиксировали снижение рейтинга президента среди сторонников демократической партии (с 98% в январе до 90% в июле), а также среди граждан, не относящих себя к какой-либо партии (с 61 до 48%). Среди республиканцев этот показатель за полгода вырос с 11 до 12%.
Падение рейтинга происходит на фоне замедления темпов вакцинации от коронавируса и роста заболеваемости, отмечают социологи. Средний рейтинг президента за II квартал составил 53,3% и значительно выше за аналогичный период показателей Билла Клинтона (44%) и Дональда Трампа (38,8%), но уступает рейтингам Джорджа Буша-младшего (55,8%) и Барака Обамы (62%).