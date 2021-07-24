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КПРФ обжалует решение ЦИК об исключении Грудинина из списка кандидатов на думские выборы

Ведомости

КПРФ намерена подать аппеляцию в Верховный суд на решение ЦИК России о регистрации федерального списка кандидатов партии, из которого исключили директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«По законодательству в Верховный суд [мы можем] подготовить апелляцию по всех деталях и прочее. Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время, Верховный суд, там пять дней [дается на апелляцию], вторая апелляция — еще пять дней», — приводит слова Зюганова ТАСС.

По его словам, партия готова обращаться в ЕСПЧ, если Верховный суд не встанет на сторону КПРФ.

Ранее экс-супруга Грудинина в обращении, направленном в комиссию, указывала на то, что у кандидата КПРФ, по ее данным, есть иностранный офшор, сведения о котором он якобы скрыл при подачи документов в ЦИК. Речь идет об офшоре Bontro LTD в Белизе, уточнял «Интерфакс».

Поскольку экс-супруга Грудинина не представила доказательств владения им офшором, ЦИК сам отправил запрос в ФНС и Генпрокуратуру. В соответствии с законодательством, кандидат, который участвует в выборах, обязан к моменту предоставления своих документов на регистрацию прекратить пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Генпрокуратура после проверки подтвердила, что данное требование Грудинин не выполнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных