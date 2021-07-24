КПРФ обжалует решение ЦИК об исключении Грудинина из списка кандидатов на думские выборы

«По законодательству в Верховный суд [мы можем] подготовить апелляцию по всех деталях и прочее. Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время, Верховный суд, там пять дней [дается на апелляцию], вторая апелляция — еще пять дней», — приводит слова Зюганова ТАСС.