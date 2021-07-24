КПРФ обжалует решение ЦИК об исключении Грудинина из списка кандидатов на думские выборы
КПРФ намерена подать аппеляцию в Верховный суд на решение ЦИК России о регистрации федерального списка кандидатов партии, из которого исключили директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
«По законодательству в Верховный суд [мы можем] подготовить апелляцию по всех деталях и прочее. Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время, Верховный суд, там пять дней [дается на апелляцию], вторая апелляция — еще пять дней», — приводит слова Зюганова ТАСС.
По его словам, партия готова обращаться в ЕСПЧ, если Верховный суд не встанет на сторону КПРФ.
Ранее экс-супруга Грудинина в обращении, направленном в комиссию, указывала на то, что у кандидата КПРФ, по ее данным, есть иностранный офшор, сведения о котором он якобы скрыл при подачи документов в ЦИК. Речь идет об офшоре Bontro LTD в Белизе, уточнял «Интерфакс».
Поскольку экс-супруга Грудинина не представила доказательств владения им офшором, ЦИК сам отправил запрос в ФНС и Генпрокуратуру. В соответствии с законодательством, кандидат, который участвует в выборах, обязан к моменту предоставления своих документов на регистрацию прекратить пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Генпрокуратура после проверки подтвердила, что данное требование Грудинин не выполнил.