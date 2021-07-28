Украина поставит в Литву колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией
Украина поставит в Литву колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
«Мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы укрепить границу. Наш друг и союзник Люблинского треугольника всегда может рассчитывать на нас», – написал Кулеба.
Он рассказал, что обсудил с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом «беспрецедентный миграционный кризис», с которым Литва столкнулась якобы из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко.
11 июля президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционного кризиса, связанного с притоком мигрантов из Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что нужно укрепить восточные границы ЕС. Ранее Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов из Белоруссии в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций ЕС у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.