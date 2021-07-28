Украина поставит в Литву колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией

11 июля президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционного кризиса, связанного с притоком мигрантов из Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что нужно укрепить восточные границы ЕС. Ранее Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов из Белоруссии в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций ЕС у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.