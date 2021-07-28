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Украина поставит в Литву колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией

Ведомости

Украина поставит в Литву колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«Мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы укрепить границу. Наш друг и союзник Люблинского треугольника всегда может рассчитывать на нас», – написал Кулеба.

Он рассказал, что обсудил с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом «беспрецедентный миграционный кризис», с которым Литва столкнулась якобы из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко.

11 июля президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционного кризиса, связанного с притоком мигрантов из Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что нужно укрепить восточные границы ЕС. Ранее Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов из Белоруссии в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций ЕС у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.

Ранее по теме: ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за притока мигрантов в Литву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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