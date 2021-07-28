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Рябков рассказал подробности встречи с делегацией США в Женеве

Ведомости

Российская и американская делегации в ходе встречи в Женеве обсудили вопросы кибербезопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Тема цифровых технологий и безопасности в сфере ИКТ на нашей сегодняшней встрече обсуждалась. Это не значит, что мы именно в этом формате будем продолжать этим заниматься. Хотя мы исходим из того, что эти технологии и возможности в данной сфере могут оказывать воздействие на стратегическую стабильность», — сказал Рябков по итогам встречи.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва понимает, что «вопросы информационной безопасности, в разных ее преломлениях, начиная от применения соответствующих вредоносных программ в преступных целях и заканчивая воздействием из интернета на объекты критической инфраструктуры, требуют углубленного профессионального обсуждения на двусторонней основе, и такой диалог запущен и уже идет». При этом в данный момент речи о каких-либо обязывающих договоренностях между РФ и США нет.

«У нас нет никакого опыта, который бы мог означать хотя бы примерное понимание, стоит ли, и если стоит, то как, разработать договоренности обязывающего характера в этой сфере в связи с задачей укрепления стратегической стабильности», — отметил Рябков.

Тем не менее диалог в этой сфере российская сторона хотела бы сделать регулярным, подчеркнул он. В ходе такого общения важно обсуждать в числе прочего вопросы попыток использования интернета для воздействия на системы управления вооружением.

«Это не то же самое, что стратегическая стабильность. Это можно условно свести к попыткам использования интернет-технологий, например, для воздействия на беспилотники, вне контроля тех людей, которые ими управляют», — добавил замминистра.

Российско-американские консультации состоялись 28 июля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Рябков, а американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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