Рябков рассказал подробности встречи с делегацией США в Женеве

«Тема цифровых технологий и безопасности в сфере ИКТ на нашей сегодняшней встрече обсуждалась. Это не значит, что мы именно в этом формате будем продолжать этим заниматься. Хотя мы исходим из того, что эти технологии и возможности в данной сфере могут оказывать воздействие на стратегическую стабильность», — сказал Рябков по итогам встречи.