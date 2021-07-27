В Кремле оценили выполнение договоренностей Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о начале процесса выполнения договоренностей по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена 16 июня в Женеве.
«В определенной мере (США свои договоренности. – Прим. ред.) выполняют. Процесс пошел, но это очень сложный процесс, пока о надежде говорить преждевременно», — сказал Песков журналистам.
В частности, Москва и Вашингтон проводят контакты друг с другом по темам стратегической стабильности и кибербезопасности, подчеркнул представитель Кремля.
Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Саммит продлился более трех часов. Обсуждались проблемы Белоруссии, Украины, Сирии, Ближнего Востока и другие. Также поднимались и вопросы двусторонних отношений: в частности, лидеры достигли договоренности о взаимном возвращении послов. Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности.