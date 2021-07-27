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В Кремле оценили выполнение договоренностей Путина и Байдена

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о начале процесса выполнения договоренностей по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена 16 июня в Женеве.

«В определенной мере (США свои договоренности. – Прим. ред.) выполняют. Процесс пошел, но это очень сложный процесс, пока о надежде говорить преждевременно», — сказал Песков журналистам.

В частности, Москва и Вашингтон проводят контакты друг с другом по темам стратегической стабильности и кибербезопасности, подчеркнул представитель Кремля.

Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Саммит продлился более трех часов. Обсуждались проблемы Белоруссии, Украины, Сирии, Ближнего Востока и другие. Также поднимались и вопросы двусторонних отношений: в частности, лидеры достигли договоренности о взаимном возвращении послов. Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных