В Кремле оценили выполнение договоренностей Путина и Байдена

Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Саммит продлился более трех часов. Обсуждались проблемы Белоруссии, Украины, Сирии, Ближнего Востока и другие. Также поднимались и вопросы двусторонних отношений: в частности, лидеры достигли договоренности о взаимном возвращении послов. Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности.