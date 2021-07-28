Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Корнейчука и назначил на этот пост Сергея Шапталу, сообщает пресс-служба офиса главы страны. Последний ранее был первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВСУ.
Кроме того, Зеленский подписал указ об отставке командующего объединенных сил Украины Владимира Кравченко. На его место назначен Александр Павлюк, ранее командовавший войсками группировки «Запад».
«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в министерстве обороны, ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития вооруженных сил в целом», — прокомментировал изменения Зеленский.
Президент указал командирам всех уровней на необходимость активизировать исполнение задач, направленных на обеспечение модернизации армии Украины и полной подготовки военнослужащих к защите страны «в условиях современной войны».
«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях», — сказал Зеленский.
В 2017 г. Следственный комитет (СК) России сообщил, что Шаптала является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Это было связано с многочисленными артиллерийскими обстрелами Донецкой области военнослужащими ВСУ и нацгвардии Украины. В результате были повреждены десятки жилых домов и административных зданий, а также линии электропередач и железнодорожный подвижной состав. Дела были заведены против еще ряда высшего политического и военного руководства Украины.
Сергей Корнейчук занимал пост начальника генштаба ВСУ с марта 2020 г. Ранее он был первым заместителем главы этого ведомства.