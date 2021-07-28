Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ

В 2017 г. Следственный комитет (СК) России сообщил, что Шаптала является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Это было связано с многочисленными артиллерийскими обстрелами Донецкой области военнослужащими ВСУ и нацгвардии Украины. В результате были повреждены десятки жилых домов и административных зданий, а также линии электропередач и железнодорожный подвижной состав. Дела были заведены против еще ряда высшего политического и военного руководства Украины.