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СМИ сообщили о попытке военного переворота в Гвинее

Ведомости

Группа военных предприняла попытку захватить власть в Гвинее, сообщают местные СМИ.

По данным портала Guineennews, спецназ под командованием полковника Мамади Думбуя взял штурмом президентскую резиденцию в столице республики Конакри и арестовал главу государства Альфу Конде. Очевидцы сообщили изданию о выстрелах в одном из престижных районов страны, что может указывать на то, что под арестов оказались и другие высокопоставленные лица. Обстановка в военных частях неспокойная.

Как сообщает Guinee Matin, лидер мятежников объявил об аресте президента, приостановке действия в стране конституции, роспуске парламента и правительства и закрытии границ. Думбуя обвинил Конде и его сторонников в многочисленных злоупотреблениях, в том числе пренебрежением правами человека.

Власти Гвинеи, передают «РИА Новости», подтвердили атаку на президентскую резиденцию, однако заверили, что она была отбита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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