СМИ сообщили о попытке военного переворота в Гвинее
Группа военных предприняла попытку захватить власть в Гвинее, сообщают местные СМИ.
По данным портала Guineennews, спецназ под командованием полковника Мамади Думбуя взял штурмом президентскую резиденцию в столице республики Конакри и арестовал главу государства Альфу Конде. Очевидцы сообщили изданию о выстрелах в одном из престижных районов страны, что может указывать на то, что под арестов оказались и другие высокопоставленные лица. Обстановка в военных частях неспокойная.
Как сообщает Guinee Matin, лидер мятежников объявил об аресте президента, приостановке действия в стране конституции, роспуске парламента и правительства и закрытии границ. Думбуя обвинил Конде и его сторонников в многочисленных злоупотреблениях, в том числе пренебрежением правами человека.
Власти Гвинеи, передают «РИА Новости», подтвердили атаку на президентскую резиденцию, однако заверили, что она была отбита.