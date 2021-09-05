СМИ сообщили о попытке военного переворота в Гвинее

По данным портала Guineennews, спецназ под командованием полковника Мамади Думбуя взял штурмом президентскую резиденцию в столице республики Конакри и арестовал главу государства Альфу Конде. Очевидцы сообщили изданию о выстрелах в одном из престижных районов страны, что может указывать на то, что под арестов оказались и другие высокопоставленные лица. Обстановка в военных частях неспокойная.