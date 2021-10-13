Путин: Нуланд обсуждает в Москве дальнейшие контакты президентов России и США
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, находящаяся с рабочим визитом в Москве, обсуждает с российскими коллегами возможность новых контактов между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом Путин рассказал на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Видеотрансляция опубликована на сайте Кремля.
«Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом», — сказал он, отметив, что с действующей администрацией США сложились вполне конструктивные отношения.
Ранее Нуланд назвала продуктивными переговоры в администрации президента России. 12 октября она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Во время встречи обсуждался вопрос работы загранпредставительств двух стран. Москва предложила Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры с Нуланд, назвал их «своевременными и необходимыми». Сама Нуланд говорила, что основной темой ее переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Приезд Нуланд был инициирован американской стороной.