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Путин: Нуланд обсуждает в Москве дальнейшие контакты президентов России и США

Ведомости

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, находящаяся с рабочим визитом в Москве, обсуждает с российскими коллегами возможность новых контактов между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом Путин рассказал на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Видеотрансляция опубликована на сайте Кремля.

«Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом», — сказал он, отметив, что с действующей администрацией США сложились вполне конструктивные отношения.

Ранее Нуланд назвала продуктивными переговоры в администрации президента России. 12 октября она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Во время встречи обсуждался вопрос работы загранпредставительств двух стран. Москва предложила Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры с Нуланд, назвал их «своевременными и необходимыми». Сама Нуланд говорила, что основной темой ее переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Приезд Нуланд был инициирован американской стороной.

Ранее по теме: Нуланд назвала переговоры в администрации президента России продуктивными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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