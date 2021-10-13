Путин: Нуланд обсуждает в Москве дальнейшие контакты президентов России и США

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, находящаяся с рабочим визитом в Москве, обсуждает с российскими коллегами возможность новых контактов между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом Путин рассказал на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Видеотрансляция опубликована на сайте Кремля.