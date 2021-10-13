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В ВОЗ заявили о скором возобновлении процесса признания «Спутника V»

Ведомости

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что процесс рассмотрения заявки на одобрение вакцины «Спутник V» будет возобновлен в скором времени. Такое заявление сделала в среду помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, передает ТАСС.

«Процесс по "Спутнику V" все еще находится на паузе», — сказала она на брифинге.

«Мы ожидаем, что это будет улажено довольно скоро. Мы на ежедневной основе работаем с российским министерством здравоохранения по остающимся вопросам, чтобы они были выполнены российским заявителем — Российским фондом прямых инвестиций», — отметила Симао.

Представитель ВОЗ заявила, что сроки рассмотрения российской заявки зависят от того, насколько быстро завершатся соответствующие «юридические процедуры». Она пояснила, что речь идет о предоставлении полных данных в досье о препарате, а также о возобновлении проверок инспекторами ВОЗ на объектах в России.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V» 11 августа 2020 г. Российский препарат одобрен в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек. Процесс сертификации препарата в ВОЗ для экстренного применения идет с весны 2021 г., однако сроки принятия решения о сертификации несколько раз сдвигались. ВОЗ в сентябре приостановила процедуру после того, как ее инспекторы обнаружили несоответствия при производстве вакцины в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения.

Накануне эксперт ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что повторная инспекция может произойти до конца года, и процесс одобрения будет завершен. 10 октября функционер ВОЗ Олег Бенеш сказал, что в организации пока ожидают предоставления полного пакета документов со стороны России. 

Ранее по теме: ВОЗ ожидает пакет документов по «Спутнику V» для оценки вакцины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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