В ВОЗ заявили о скором возобновлении процесса признания «Спутника V»
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что процесс рассмотрения заявки на одобрение вакцины «Спутник V» будет возобновлен в скором времени. Такое заявление сделала в среду помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, передает ТАСС.
«Процесс по "Спутнику V" все еще находится на паузе», — сказала она на брифинге.
«Мы ожидаем, что это будет улажено довольно скоро. Мы на ежедневной основе работаем с российским министерством здравоохранения по остающимся вопросам, чтобы они были выполнены российским заявителем — Российским фондом прямых инвестиций», — отметила Симао.
Представитель ВОЗ заявила, что сроки рассмотрения российской заявки зависят от того, насколько быстро завершатся соответствующие «юридические процедуры». Она пояснила, что речь идет о предоставлении полных данных в досье о препарате, а также о возобновлении проверок инспекторами ВОЗ на объектах в России.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V» 11 августа 2020 г. Российский препарат одобрен в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек. Процесс сертификации препарата в ВОЗ для экстренного применения идет с весны 2021 г., однако сроки принятия решения о сертификации несколько раз сдвигались. ВОЗ в сентябре приостановила процедуру после того, как ее инспекторы обнаружили несоответствия при производстве вакцины в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения.
Накануне эксперт ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что повторная инспекция может произойти до конца года, и процесс одобрения будет завершен. 10 октября функционер ВОЗ Олег Бенеш сказал, что в организации пока ожидают предоставления полного пакета документов со стороны России.