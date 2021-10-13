В ВОЗ заявили о скором возобновлении процесса признания «Спутника V»

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V» 11 августа 2020 г. Российский препарат одобрен в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек. Процесс сертификации препарата в ВОЗ для экстренного применения идет с весны 2021 г., однако сроки принятия решения о сертификации несколько раз сдвигались. ВОЗ в сентябре приостановила процедуру после того, как ее инспекторы обнаружили несоответствия при производстве вакцины в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения.