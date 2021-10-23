Меркель заявила о наличии разногласий во взглядах с Путиным еще 20 лет назад

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расходилась во взглядах с президентом России уже в тот момент, когда Владимир Путин выступил в бундестаге в 2001 году. Меркель всегда было известно об имеющихся между ними «существенных различиях», сказала канцлер в интервью Süddeutsche Zeitung.