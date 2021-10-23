Меркель заявила о наличии разногласий во взглядах с Путиным еще 20 лет назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расходилась во взглядах с президентом России уже в тот момент, когда Владимир Путин выступил в бундестаге в 2001 году. Меркель всегда было известно об имеющихся между ними «существенных различиях», сказала канцлер в интервью Süddeutsche Zeitung.
«Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие, мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — сказала Меркель, отвечая на вопрос о ее ожиданиях в отношениях с Путиным в 2005 году во время ее вступления в должность.
Меркель заявила, что тогда она не могла представить, что Путин «аннексирует Крым», а на востоке Украины ситуация дойдет до военных действий.
Путин выступил с речью в бундестаге 25 сентября 2001 года. Президент рассказал о давних традициях российско-германских отношений, вкладе немцев в развитие российской экономики и культуры, а также коснулся вопроса обеспечения глобальной безопасности и других тем.