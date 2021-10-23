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Меркель заявила о наличии разногласий во взглядах с Путиным еще 20 лет назад

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расходилась во взглядах с президентом России уже в тот момент, когда Владимир Путин выступил в бундестаге в 2001 году. Меркель всегда было известно об имеющихся между ними «существенных различиях», сказала канцлер в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие, мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — сказала Меркель, отвечая на вопрос о ее ожиданиях в отношениях с Путиным в 2005 году во время ее вступления в должность. 

Меркель заявила, что тогда она не могла представить, что Путин «аннексирует Крым», а на востоке Украины ситуация дойдет до военных действий.

Путин выступил с речью в бундестаге 25 сентября 2001 года. Президент рассказал о давних традициях российско-германских отношений, вкладе немцев в развитие российской экономики и культуры, а также коснулся вопроса обеспечения глобальной безопасности и других тем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных