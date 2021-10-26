Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет очно

Мюнхенская конференция пройдет с 18 по 20 февраля 2022 г. Одной из тем конференции, по словам Ишингера, станет европейская политика безопасности и обороны. В этом году Мюнхенская конференция проходила в формате онлайн-мероприятия. Президент России Владимир Путин не принимал в ней участие.