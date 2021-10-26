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Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет очно

Ведомости

Мюнхенская конференция по безопасности в 2022 г. состоится в очном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

«Потребность в восстановлении личных контактов особенно велика среди лиц, принимающих решения по внешней политике, поскольку они очень часто являются деликатными вопросами», — сообщил глава форума Вольфганг Ишингер. Он также выразил надежду, что новое правительство Германии в ходе конференции представит свою внешнеполитическую повестку.

«Я твердо уверен, что будущий канцлер хотел бы воспользоваться случаем и оказаться там. Это также может относиться к министрам иностранных дел, обороны и другим членам кабинета министров», — подчеркнул глава форума.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 25,7% голосов. Бывший правящий блок действующего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС получил 24,1%. После формирования парламента депутаты должны будут выбрать нового канцлера. Власти планируют сделать это к 6 декабря.

Мюнхенская конференция пройдет с 18 по 20 февраля 2022 г. Одной из тем конференции, по словам Ишингера, станет европейская политика безопасности и обороны. В этом году Мюнхенская конференция проходила в формате онлайн-мероприятия. Президент России Владимир Путин не принимал в ней участие.

Ранее по теме: Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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