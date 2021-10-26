Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет очно
Мюнхенская конференция по безопасности в 2022 г. состоится в очном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
«Потребность в восстановлении личных контактов особенно велика среди лиц, принимающих решения по внешней политике, поскольку они очень часто являются деликатными вопросами», — сообщил глава форума Вольфганг Ишингер. Он также выразил надежду, что новое правительство Германии в ходе конференции представит свою внешнеполитическую повестку.
«Я твердо уверен, что будущий канцлер хотел бы воспользоваться случаем и оказаться там. Это также может относиться к министрам иностранных дел, обороны и другим членам кабинета министров», — подчеркнул глава форума.
26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 25,7% голосов. Бывший правящий блок действующего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС получил 24,1%. После формирования парламента депутаты должны будут выбрать нового канцлера. Власти планируют сделать это к 6 декабря.
Мюнхенская конференция пройдет с 18 по 20 февраля 2022 г. Одной из тем конференции, по словам Ишингера, станет европейская политика безопасности и обороны. В этом году Мюнхенская конференция проходила в формате онлайн-мероприятия. Президент России Владимир Путин не принимал в ней участие.