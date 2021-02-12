Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция в 2021 г. пройдет онлайн 19-20 февраля. Планируется участие президента США Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша, генсека НАТО Йенса Столтенберга и спецпосланника США по вопросам климата Джона Керри. Пока неизвестно, будет ли участвовать в конференции канцлер Германии Ангела Меркель.