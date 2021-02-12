Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Мюнхенская конференция в 2021 г. пройдет онлайн 19-20 февраля. Планируется участие президента США Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша, генсека НАТО Йенса Столтенберга и спецпосланника США по вопросам климата Джона Керри. Пока неизвестно, будет ли участвовать в конференции канцлер Германии Ангела Меркель.
Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проходит в феврале. На ней главы государств, политики и эксперты собираются для обсуждения актуальных международных вопросов.