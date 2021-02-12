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Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Мюнхенская конференция в 2021 г. пройдет онлайн 19-20 февраля. Планируется участие президента США Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша, генсека НАТО Йенса Столтенберга и спецпосланника США по вопросам климата Джона Керри. Пока неизвестно, будет ли участвовать в конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проходит в феврале. На ней главы государств, политики и эксперты собираются для обсуждения актуальных международных вопросов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных