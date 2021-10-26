Эрдоган передумал высылать из страны десять послов после их нового заявления
Послы десяти стран в Турции сделали новое заявление и сообщили о своей приверженности статье Венской конвенции, которая обязывает их не вмешиваться во внутренние дела государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно воспринял новое заявление, он счел, что дипломаты таким образом «сделали шаг назад» и впредь будут осторожнее в своих заявлениях, сообщило издание Daily Sabah.
«Мы считаем, что эти послы, которые выполнили свои обязательства по статье 41 Венской конвенции, теперь будут более осторожны в своих заявлениях», — заявил Эрдоган после заседания правительства. По его словам, дипломаты усвоили урок и сделали «шаг назад». Глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун добавил, что Анкара не будет воздерживаться от дальнейших действий в отношении западных посольств. МИД Турции уже дал послам необходимый ответ и предупредил их об их неприемлемом поведении.
Ранее послы призвали власти Турции освободить диссидента и правозащитника Османа Кавалу. Он был арестован еще в 2017 г. по обвинению в причастности к попытке госпереворота в 2016 г., а также в организации протестов в защиту парка Гези в Стамбуле в 2013 г., которые переросли в выступления под политическими лозунгами. В демарше участвовали десять посольств: США, Германии, Франции, Канады, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Новой Зеландии и Нидерландов. После Эрдоган заявил, что отдал распоряжение МИДу объявить послов персонами нон грата. Госдепартамент США после этого потребовал от Анкары объяснений.