Эрдоган передумал высылать из страны десять послов после их нового заявления

Ранее послы призвали власти Турции освободить диссидента и правозащитника Османа Кавалу. Он был арестован еще в 2017 г. по обвинению в причастности к попытке госпереворота в 2016 г., а также в организации протестов в защиту парка Гези в Стамбуле в 2013 г., которые переросли в выступления под политическими лозунгами. В демарше участвовали десять посольств: США, Германии, Франции, Канады, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Новой Зеландии и Нидерландов. После Эрдоган заявил, что отдал распоряжение МИДу объявить послов персонами нон грата. Госдепартамент США после этого потребовал от Анкары объяснений.