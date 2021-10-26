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Захарова ответила на заявление минобороны Германии о сдерживании России

Ведомости

Заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России несет недопустимый характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения, или использования, или задействования... ядерного оружия», — сказала Захарова. По ее словам, подобные заявления являются проявлением «новой школы мысли».

«Это, возможно, и новая школа мысли, потому что ранее таких заявлений они себе все-таки не позволяли, бережно хранили память и о Второй мировой войне, и о роли Германии в этих событиях», — добавила она.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать в случае необходимости оружие, в том числе атомное. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров альянса. Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ обвинил НАТО в стягивании сил к своим восточным границам.

Ранее по теме: Шойгу рассказал о стягивании сил НАТО к границам России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных