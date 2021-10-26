Захарова ответила на заявление минобороны Германии о сдерживании России
Заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России несет недопустимый характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».
«Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения, или использования, или задействования... ядерного оружия», — сказала Захарова. По ее словам, подобные заявления являются проявлением «новой школы мысли».
«Это, возможно, и новая школа мысли, потому что ранее таких заявлений они себе все-таки не позволяли, бережно хранили память и о Второй мировой войне, и о роли Германии в этих событиях», — добавила она.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать в случае необходимости оружие, в том числе атомное. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров альянса. Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ обвинил НАТО в стягивании сил к своим восточным границам.