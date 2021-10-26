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Зеленский пообещал «вернуть Крым» вслед за «скифским золотом»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота», заявил, что «сначала вернем скифское золото, а затем и Крым».

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам минюста, МИДа и минкультуры — за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым», — написал Зеленский в Twitter. 

26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию «скифского золота», состоящую из двух тысяч экспонатов, сообщили «РИА Новости». Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. В постановлении суда говорилось, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины.

Ранее Интерпол объявил в международный розыск 52 картины Музейного фонда Украины, которые в 2014 г. передали в Симферопольский художественный музей. В 2014 г. коллекция Симферопольского художественного музея, которая экспонировалась в Мариуполе, вернулась в Крым. Тогда вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил правоохранительным органам расследовать действия должностных лиц, вследствие которых картины после выставки вернули в Крым, а не оставили на Украине.

Ранее по теме: Суд в Нидерландах постановил передать «скифское золото» Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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