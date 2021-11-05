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Януковича заподозрили в руководстве ОПГ во время евромайдана

Ведомости

Украинские следователи подозревают бывшего президента страны Виктора Януковича в создании ОПГ, сообщило государственное бюро расследований Украины.

По версии следствия, ОПГ, в которую помимо Януковича входили чиновники из МВД, Службы безопасности (СБУ) и Вооруженных сил Украины, совершила тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения во время массовых акций протеста в центре Киева в феврале 2014 г.

По информации бюро расследований, подозреваемые причастны к совершению терактов с целью запугивания населения; причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести; умышленным убийствам и покушениям; превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и спецсредств, а также незаконном препятствии организации и проведению митингов.

В результате таких действий только с 18 по 20 февраля погибли 76 человек и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести, говорится в сообщении.

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На Украине против Януковича уже возбуждено несколько дел. В начале октября 2021 г. он был заочно арестован по обвинению в незаконном присвоении резиденции «Межигорье» в Киевской области. В январе 2019 г. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Он обжаловал приговор, который Киевский апелляционный суд в октябре 2020-го оставил в силе. Сам Янукович свою вину отрицает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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