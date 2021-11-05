Януковича заподозрили в руководстве ОПГ во время евромайдана
Украинские следователи подозревают бывшего президента страны Виктора Януковича в создании ОПГ, сообщило государственное бюро расследований Украины.
По версии следствия, ОПГ, в которую помимо Януковича входили чиновники из МВД, Службы безопасности (СБУ) и Вооруженных сил Украины, совершила тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения во время массовых акций протеста в центре Киева в феврале 2014 г.
По информации бюро расследований, подозреваемые причастны к совершению терактов с целью запугивания населения; причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести; умышленным убийствам и покушениям; превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и спецсредств, а также незаконном препятствии организации и проведению митингов.
В результате таких действий только с 18 по 20 февраля погибли 76 человек и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести, говорится в сообщении.
На Украине против Януковича уже возбуждено несколько дел. В начале октября 2021 г. он был заочно арестован по обвинению в незаконном присвоении резиденции «Межигорье» в Киевской области. В январе 2019 г. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Он обжаловал приговор, который Киевский апелляционный суд в октябре 2020-го оставил в силе. Сам Янукович свою вину отрицает.